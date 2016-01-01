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مران الزمالك - مشاركة شيكابالا لأول مرة

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مران الزمالك - مشاركة شيكابالا لأول مرة مران الزمالك - مشاركة شيكابالا لأول مرة

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا لأول مرة في مران الزمالك بعد عودته من جديد إلى القلعة البيضاء.

الزمالك يستعد لمواجهة للمقاصة يوم السبت في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وأعلن الزمالك رسميا انتهاء إعارة شيكابالا من الإسماعيلي وعودته إلى الفريق في شهر يناير. (طالع التفاصيل)

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي يأمل في إقناع اللاعب باستكمال الموسم مع الفريق وبالفعل عقد مع اللاعب جلسة إلا أنه في النهاية طلب الرحيل. (طالع التفاصيل)

وخاض شيكابالا المران الأول بشكل طبيعي بعدما غاب عن مران يوم الخميس بسبب مشاركته مع الإسماعيلي أمام إنبي. وحرص جميع لاعبي الفريق على الترحيب باللاعب الذي قد يظهر لأول مرة في قائمة الزمالك.

طالع أيضا - أرقام في الجول - ماذا قدم شيكابالا بقميص الإسماعيلي

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات بينما يتصدر مصر للمقاصة صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

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