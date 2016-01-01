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قائمة الزمالك - ظهور شيكابالا وعودة مكي وكهربا واستمرار غياب ثلاثي الدفاع

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قائمة الزمالك - ظهور شيكابالا وعودة مكي وكهربا واستمرار غياب ثلاثي الدفاع قائمة الزمالك - ظهور شيكابالا وعودة مكي وكهربا واستمرار غياب ثلاثي الدفاع

أعلن البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة للمقاصة. قائمة شهدت ظهور العائد من جديد محمود عبد الرازق شيكابالا.

الزمالك يستعد لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وأعلن الزمالك رسميا انتهاء إعارة شيكابالا من الإسماعيلي وعودته إلى الفريق في شهر يناير. (طالع التفاصيل)

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي يأمل في إقناع اللاعب باستكمال الموسم مع الفريق وبالفعل عقد مع اللاعب جلسة إلا أنه في النهاية طلب الرحيل. (طالع التفاصيل)

وشهدت قائمة الزمالك عودة أحمد حسن مكي الذي غاب للإصابة أمام بتروجيت. إلى جانب عودة محمود عبد المنعم كهربا الذي غاب للإيقاف.

واختار باكيتا 20 لاعبا لمواجهة مصر للمقاصة مع غياب باسم مرسي ومحمد كوفي للإيقاف والثلاثي حازم إمام وأحمد توفيق ومحمد عادل جمعة للإصابة.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبوجبل - محمود جينش.

الدفاع : عمر جابر - علي جبر - أحمد دويدار - حمادة طلبة - شريف علاء.

الوسط : طارق حامد - إبراهيم صلاح - إبراهيم عبد الخالق - معروف يوسف - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حمودي - أيمن حفني - مصطفي فتحي - محمود عبد الرازق شيكابالا

الهجوم : أحمد حسن مكي - محمد سالم - محمد إبراهيم.

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