تقرير في الجول - أزمة بين اتحاد السلة ومنطقة إسكندرية بسبب ' فيسبوك '

أزمة أثيرت مؤخرا في الاتحاد المصري لكرة السلة انتهت حتى الآن باستقالة المسؤولين في منطقتي الإسكندرية والجيزة.

عصام مجاهد رئيس لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية وأيمن محمود صدقي عضو المنطقة تقدما باستقالتهما للاتحاد قبل أن يتبعهما باهي محمد موسى عضو منطقة الجيزة.

هذا الأمر حدث بعد أن تم إحالتهم للتحقيق من قبل اتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريخة.

فيسبوك

ما حدث أن أعضاء الإسكندرية وجها انتقادات حادة لاتحاد السلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مما جعل الاتحاد يحيلهم للتحقيق.

وقال أبو فريخة رئيس اتحاد السلة لـFilGoal.com "اللائحة تقول أن أي عضو يخرج عن المنظومة يتم إحالته للتحقيق، من يعمل معي يجب ألا ينتقدني عبر فيسبوك".

وأضاف "من المفترض إذا رأى شيئا غير صحيحا يتحدث معنا أو يتقدم باستقالته".

على الناحية الأخرى يؤكد عصام مجاهد رئيس لجنة مسابقات منطقة الإسكندرية أن سياسات الاتحاد الخاطئة هي ما دفعتهم لانتقاده.

وقال لـFilGoal.com "أيضا بعيدا عن السياسات الخاطئة فإنهم لم يتخذوا هذا القرار إلا بعد أن كشفنا كل الأشياء الخاطئة التي يرتكبها مسؤولي الاتحاد".

وأردف "على سبيل المثال ابنة خالد القوصي رئيس لجنة المسابقات تم استدعائها لمنتخب السيدات على الرغم من أنها لم تلعب في منتخبات الناشئين من قبل".