5 أندية تتنافس على استعارة لاعبي الأهلي .. ' لا عرض خارجي '

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تنافس كلا من أسوان ووادي دجلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وإنبي لاستعارة بعض من لاعبي الفريق.

الأهلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وخلال مران الفريق يوم الجمعة خرجت العديد من التقارير لتشير "لنشوب اشتباك بين حسام غالي ووليد سليمان مع تدخل عماد متعب" وهذا ما نفاه سيد عبد الحفيظ تماما لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وعلى الجانب الأخر أكد مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للصحفيين منافسة 5 أندية من الدوري المصري على بعض من لاعبي الفريق من أجل التعاقد معهم على سبيل الإعارة.

وأوضح سيد عبد الحفيظ تحديد موعد السابع من يناير لحسم هذا الملف. بينما رفض الكشف عن أسماء اللاعبين إلى جانب تأكيده لعدم وجود أي عرض خارجي لأي لاعب في الفريق.

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ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 8 مباريات. بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.