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سحر نصر: 4.5 مليار دولار حصيلة قروض مصر من المؤسسات الدولية في 2015

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سحر نصر: 4.5 مليار دولار حصيلة قروض مصر من المؤسسات الدولية في 2015 سحر نصر: 4.5 مليار دولار حصيلة قروض مصر من المؤسسات الدولية في 2015

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن تلقت بالفعل قرضين، من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية عددًا من الإجراءات المتعلقة بإنهائهما وعلى رأسها موافقة الرئيس عبد الفتاح ومجلس الوزراء، وأخيرًا مجلس الدولة.

قالت إن إجراءات التحويل للبنك المركزي، والخاصة بالقرضين تمت فعليا خلال الساعات القليلة الماضية واستنكرت ما تردد حول أن هناك حالة من الغموض والتصريحات المتضاربة بشأن قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وأشارت نصر إلى أن كلًا من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، حرصا على تقديم القرض لمصر، وليس هناك أي مبررات للتشكيك في رغبتهما في مساندة الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن هذه القروض تساهم في توفير العملة الصعبة للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مصر حصلت خلال ديسمبر الماضي على موافقة من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي على قرضين بإجمالى 4.5 على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة.

وتعاني مصر مؤخرًا من تراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي بلغ نحو 16 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.

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