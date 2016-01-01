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محافظ السويس فى جولة مفاجئة لمستشفى السويس العام

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محافظ السويس فى جولة مفاجئة لمستشفى السويس العام محافظ السويس فى جولة مفاجئة لمستشفى السويس العام
أجرى اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس عصر اليوم، زيارة مفاجئة للمستشفى العام لتفقد أحوال العمل داخل المستشفى، وأقسام الحوادث والطوارى وقسم الجراحة والعظام والباطنة وحضانات الاطفال.

وأطمأن المحافظ على عدد من المرضى اثناء الزيارة، مؤكدا أن هذه الزيارة لتحديد المشاكل التي تواجه العمل داخل المستشفي وأوجه القصور، مشيرا إلى أن الزيارة القادمة سيتم تطبيق محاسبة المقصر من الأطباء وطاقم التمريض والإداريين.

ورافق المحافظ فى الجولة نشات البارودى السكرتير العام المساعد واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية وعدد من القيادات مديرية الصحة.

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