وكيل "زراعة" الوادى الجديد: 18.7 مليون جنيه لإنشاء 7 مراكز إرشادية متطورة

قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن المديرية انتهت من تنفيذ أعمال 3 مراكز إرشادية متطورة بتكلفة تصل إلى 6 ملايين و750 ألف جنيه والتى تضمنت إنشاء المراكز وتجهيزها لتكون مراكز للإرشاد والتثقيف الزراعى ورفع مستوى مهارة المزارعين والمختصين بالأنشطة الزراعية وإكسابهم الخبرات اللازمة لإنجاح مشروعاتهم .

وأضاف عبد الوهاب، أنه يجرى تنفيذ 4 مراكز إرشادية أخرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون جنيه لاستكمال منظومة المراكز الإرشادية التى تقوم بتغطية مراكز وقرى المحافظة، والتى تقدم دورات تدريبية متخصصة فى مختلف الخبرات الزراعية للعاملين بالأنشطة الزراعية على مختلف تخصصاتهم.