أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل "زراعة" الوادى الجديد: 18.7 مليون جنيه لإنشاء 7 مراكز إرشادية متطورة

Google+ Print
وكيل "زراعة" الوادى الجديد: 18.7 مليون جنيه لإنشاء 7 مراكز إرشادية متطورة وكيل "زراعة" الوادى الجديد: 18.7 مليون جنيه لإنشاء 7 مراكز إرشادية متطورة
قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن المديرية انتهت من تنفيذ أعمال 3 مراكز إرشادية متطورة بتكلفة تصل إلى 6 ملايين و750 ألف جنيه والتى تضمنت إنشاء المراكز وتجهيزها لتكون مراكز للإرشاد والتثقيف الزراعى ورفع مستوى مهارة المزارعين والمختصين بالأنشطة الزراعية وإكسابهم الخبرات اللازمة لإنجاح مشروعاتهم .

وأضاف عبد الوهاب، أنه يجرى تنفيذ 4 مراكز إرشادية أخرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون جنيه لاستكمال منظومة المراكز الإرشادية التى تقوم بتغطية مراكز وقرى المحافظة، والتى تقدم دورات تدريبية متخصصة فى مختلف الخبرات الزراعية للعاملين بالأنشطة الزراعية على مختلف تخصصاتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365