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العثور على طفل حديث الولادة ملقى فى الشارع بأحد أحياء الخارجة

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العثور على طفل حديث الولادة ملقى فى الشارع بأحد أحياء الخارجة العثور على طفل حديث الولادة ملقى فى الشارع بأحد أحياء الخارجة
عثر عدد من أهالى مدينة الخارجة بالوادى الجديد على طفل حديث الولادة ملقى بجانب أحد مقالب القمامة بحى الزراعيين، وقاموا على الفور بإبلاغ قسم شرطة الخارجة بالواقعة، وتم نقل الطفل الرضيع إلى حضانة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد إخطارا أمنيا يفيد بعثور مواطنين على طفل حديث الولادة فى أحد مناطق حى الزراعيين بالخارجة، حيث استدلوا عليه من صوت صراخه المتواصل، وتم إخطار الشرطة، ونقل الطفل إلى حضانة مستشفى الخارجة العام.

وتقدم أحد المواطنين بطلب لتبنى الطفل بعد أن استقرت حالته الصحية، وتمت الموافقة على طلبه وتواصل مباحث مديرية أمن الوادى الجديد تحرياتها لكشف غموض وملابسات الواقعة التى تحرر بها محضر، وأحيلت إلى النيابة.

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مصر 365