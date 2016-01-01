بالصور.. محافظ بنى سويف يتفقد عددا من أراضى أملاك الدولة لبحث استغلالها

قام المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من أراضى أملاك الدولة الواقعة على جانبى طريق القاهرة / العلالمة شرق النيل.

أكد المحافظ على ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لاستغلال هذه الأراضى بالطريقة الأمثل، لافتا إلى إمكانية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى تخطيط الأراضى، لوضع تصور ورؤية تخطيطية شاملة للأراضى ككل تراعى احتياجات البيئة المحيطة بها والأنشطة المتوقعة استحداثها فى المستقبل، بالإضافة إلى خلق فرص تنافسية للقطاع الخاص من خلال المتطلبات والاشتراطات المناسبة لكل مشروع على حدة، مشيرا إلى إمكانية استغلال هذه الأراضى فى استثمارات عديدة فى مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها.

شملت الجولة تفقد عدد من الأراضى المملوكة للدولة والتى تضم مجموعة متفرقة ومتباينة من المساحات تتراوح ما بين: 14، 44، 55، 68، 140 فدانا، مؤكدا على ضرورة التعامل مع حالات التعديات الواقعة على هذه الأراضى عبر أكثر من محور منها إزالة التعديات وبصفة خاصة التعديات التى تحدث فى المهد، بالإضافة إلى إعداد البديل اللازم لمنع حدوث هذه التعديات، رافق المحافظ خلال الجولة السكرتير العام المساعد ومديرى الأملاك والتخطيط العمرانى ورئيس مدينة بنى سويف.

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