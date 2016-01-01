محافظ القليوبية يأمر بسرعة تنفيذ توسعات محطة مياه العبادلة بطوخ

قرر الدكتوررضا فرحات محافظ القليوبية باستغلال قطعة أرض لصالح شركة مختار إبراهيم حيث كانت مستغلة لشركة المقاولين العرب وذلك للإسراع بتنفيذ عملية توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بطوخ، حيث لاحظ خلال تفقده لها بطء التنفيذ .

كما أمر بأن يتم استلام توسعات تلك المحطة فى 30/6/2016 بدلا من 7/3/2017 وجاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لقرية العبادلة بطوخ.

كما تفقد محافظ القليوبية مبنى الحماية المدنية بالقليوبية للوقوف على استعداداته لمواجهة الحالات الطارئة والاحتياجات المستقبلية، كما التقى جميع الضباط والجنود والعاملين به وشكرهم على جهدهم الملحوظ كما تبادل التهانى بقدوم العام الميلادى الجديد، وتمنوا لسيادته كل التوفيق فى مهمته بالمحافظة وللقليوبية فى عهده كل تقدم وازدهار.