حى وسط بالإسكندرية يشن حملة مكبرة لمواجهة المبانى المخالفة

شن حى وسط بالاسكندرية حملة مكبرة اليوم الجمعة بقيادة علي مرسي رئيس حى وسط والنقيب كريم الشحات بشرطة المرافق ومحمود الجيار مدير اشغال الطريق بحي وسط لمواجهة العقارات المخالفة.

وتم التحفظ على لودر وخلاطة للعقار 358 قنال المحمودية بمحرم بك وتم ايداعهم بشرطة المرافق وجاري المتابعة اليومية ومازال العمل مستمر بنطاق حى وسط.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام محافظة الاسكندرية في الحفاظ علي المظهر الحضاري للشارع السكندري واستعادة هيبة القانون، وتنفيذا لتعليمات علي مرسي رئيس حى وسط بالمرور اليومي علي العقارات المخالفة بنطاق حى وسط.