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الليلة| «محمد الدسوقي» يقدم «آخر النهار» خلفًا لمحمود سعد

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الليلة| «محمد الدسوقي» يقدم «آخر النهار» خلفًا لمحمود سعد الليلة| «محمد الدسوقي» يقدم «آخر النهار» خلفًا لمحمود سعد

يقدم الإعلامي الشاب محمد الدسوقي رشدي، أولى حلقاته في برنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على فضائية «النهار»، مساء اليوم الجمعة، خلفًا للإعلامي محمود سعد، الذي أعلن رحيله مؤخرًا.

ويفتح «رشدي»، الذي كان يقدم برنامج «الصحافة اليوم»، عبر فضائية «النهار اليوم»؛ أولى حلقاته بـ«آخر النهار»، ملف الأسئلة الصعبة في قضية الباحث الإسلامي إسلام بحيري، ويستضيف خلال الحلقة، النائب البرلماني هيثم أبو العز الحريري؛ لاستعراض أهم الملفات التي تواجه مجلس النواب.

وشغل «رشدي» مدير تحرير صحيفة «اليوم السابع»، قبل أن يتركها ويقدم برنامج الصحافة اليوم.

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