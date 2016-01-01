مكسيم خليل وسوسن أرشيد ينتظران مولوداً في 2016

الرياض: شيماء إبراهيم

تزامنًا مع بداية العام الجديد، ومرور 11 عامًا على زواج الفنان السوري مكسيم خليل من الفنانة سوسن أرشيد أعلن مكسيم مؤخرًا على حسابه في الفيس بوك أنه وزوجته بانتظار مولود جديد، ونشر صورةً تجمعه بسوسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وعلق على الصورة قائلاً:" وهي سوسو صارت بالخامس والصبي الثالث عالطريق". علمًا بأنّ الصبي الأول لمكسيم وهو "هاني" من زوجته الأولى الفنانة يارا خليل، أما الثاني جاد فهو ابن سوسن وخليل الوحيد واسمه جاد.

ومن الجدير بالذكر أنّ خليل دومًا ما يعبر عن محبته لسوسن وامتنانه لها عبر المواقع الاجتماعية، فقد نشر صورةً عبر "الأنستجرام"، قائلاً:" إلى من هون مصاعبي.. وخفف آلامي.. وأطفأ حرائقي.. وسمع آهاتي.. ووطّن غربتي.. ودوّن تاريخي.. وأنجب مستقبلي.. إلى أحد عشر عامًا ماضي.. وما بقي من أعوامي.. في قربي وفي أسفاري.. كل عام وأنتِ.. زوجتي.. وعيد زواجي".

وعلى الصعيد الفني صرح خليل بأنه انتهى من تصوير الجزء الثالث من مسلسل "أهل الغرام" الذي لاقى شعبيةً كبيرةً في جزأيه الأولين، وأنّ الجزء الثالث سيكون من تأليف الفنان إياد أبو الشامات، وإخراج المبدع حاتم علي .