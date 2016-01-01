مطربة مصرية تقرر الاعتزال وتعلن توبتها على فيس بوك

الرياض: شيماء إبراهيم

من الأمور المتعارف عليها أنّ ثمة أوقات يعيد فيها الإنسان تقييم حساباته، واتخاذ ما يلزمه من قرارات جديدة، وربما ستشهد بداية هذا العام على الكثير من تلك القرارات، فقبل استقبالها للعام الجديد قررت المطربة المصرية ساندي إعلان خبر اعتزالها للفن عبر حسابها الخاص على الفيس بوك، ومن ثم قامت بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تضم أكثر من 5 مليون متابع لها، قائلةً:" قررت أنا ساندي عادل أحمد حسين الاعتزال من هذه المهنة، والتي أدت إلى مرضي بسبب الضغوط النفسية التي أتعرض لها، ولن أتراجع عن هذا القرار". وعلى الرغم من أنها لم ترجع قرارها لأسباب دينية إلا أنها أعقبت قرارها بطلب الغفران الإلهي فقد كتبت:" وأطلب من الله المغفرة عن أي ذنب ارتكبته بسبب هذه المهنة".

من الجدير بالذكر أنّ ساندي مصنفة من ضمن المطربات المصريات الجريئات في إطلالتهنّ وملابسهنّ التي يظهرن بها.