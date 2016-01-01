أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مطربة مصرية تقرر الاعتزال وتعلن توبتها على فيس بوك

Google+ Print

الجمعة 01-01-2016 16:22

الرياض: شيماء إبراهيم

من الأمور المتعارف عليها أنّ ثمة أوقات يعيد فيها الإنسان تقييم حساباته، واتخاذ ما يلزمه من قرارات جديدة، وربما ستشهد بداية هذا العام على الكثير من تلك القرارات، فقبل استقبالها للعام الجديد قررت المطربة المصرية ساندي إعلان خبر اعتزالها للفن عبر حسابها الخاص على الفيس بوك، ومن ثم قامت بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد كتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تضم أكثر من 5 مليون متابع لها، قائلةً:" قررت أنا ساندي عادل أحمد حسين الاعتزال من هذه المهنة، والتي أدت إلى مرضي بسبب الضغوط النفسية التي أتعرض لها، ولن أتراجع عن هذا القرار". وعلى الرغم من أنها لم ترجع قرارها لأسباب دينية إلا أنها أعقبت قرارها بطلب الغفران الإلهي فقد كتبت:" وأطلب من الله المغفرة عن أي ذنب ارتكبته بسبب هذه المهنة".
من الجدير بالذكر أنّ ساندي مصنفة من ضمن المطربات المصريات الجريئات في إطلالتهنّ وملابسهنّ التي يظهرن بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي