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أليسا تهنئ معجبيها بالعالم الجديد بتغريدة

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الجمعة 01-01-2016 17:33

هنأت الفنانة اللبنانية أليسا محبيها ومعجبيها بالعام الجديد، متمنيةً لهم عامًا سعيدًا مليئًا بالمحبة والسلام، وذلك من خلال تغريدة كتبتها على حسابها الخاص على تويتر، حيث ذكرت فيها:" 2016 أتمنى أن تجلب السعادة والنجاح، وتكون مليئة بالسلام والأمل بين العائلات والأصدقاء.. سنة جديدة سعيدة للجميع".
يذكر أنّ تقديم التهاني بالمناسبات والأعياد المختلفة من العادات التي يسعى النجوم دومًا إلى تقديمها لمعجبيهم والتواصل من خلالها معهم، والتي تلقى تجاوبًا منقطع النظير لديهم.

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سيدتي