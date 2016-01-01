ليلى طاهر وزبيدة ثروت وكريمة مختارة أبرز مكرمات مهرجان المركز الكاثوليكي 2016

الرياض: شيماء إبراهيم

على الرغم من مرور الزمان، وقلة ظهور العديد من النجوم الكبار على الشاشات حاليًّا، إلا أنّ أدوارهم مازالت محفورةً في أذهان القائمين على المهرجانات الفنية والمعنيين بالتكريمات. فقد قررت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم عدد من النجوم في المهرجان القادم بجائزة الريادة السينمائية التي ستمنح لكل من زبيدة ثروت، كريمة مختار، ليلى طاهر، جميل راتب، لطفي لبيب، يوسف شعبان.

كما ستقدم جائزة التميز الإعلامي للإعلامية فايزة واصف، وجائزة فريد المزاوي للمخرج على بدر خان، وجائزة الإبداع الفني للموسيقار مجدي الحسيني، والكاتب رؤوف توفيق، والسيناريست بشير الديك، ومدير التصوير محسن نصر، والفنان ممدوح عبد العليم، والفنان أسامة عباس، أما جائزة المركز الخاصة فستكون للموسيقار محمد سلطان.

من الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة المرجان خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 4 مارس 2016 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، كما من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني خلال النصف الأول من شهر يناير 2016 لتحديد لجنة التحكيم لهذه الدورة، ولتحديد الأفلام المشاركة بهذه الدورة تبعًا للمعايير الأخلاقية والإنسانية والفنية الخاصة بالمركز.