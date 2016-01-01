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غدًا | الحكم على الروائي أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء

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غدًا | الحكم على الروائي أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء غدًا | الحكم على الروائي أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء

 

تصدرمحكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة إيهاب الراهب والمنعقدة بمجمع محاكم الجلاء، غدًا السبت، حكمها على الروائي أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء العام ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب طارق الطاهر بتهمة التقصير في مهام عمله.

وكان المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، أمر بإحالة أحمد ناجي حجازي، صحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي “استخدام الحياة” في العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب والتي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم بأغسطس 2014

وجاء فى أمر الإحالة ” أنه بسبب نشر المتهم مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء وعن المثل العامة المصطلح عليها فولدت سفاحا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة”

كما أضافت النيابة فى أمر إحالتها “أن وما لبث المتهم أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال حتى وقعت تحت أيدي القاصي قبل الداني والقاصر والبالغ فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتى عمت الفوضى وانتشرت النار في الهشيم”

 

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