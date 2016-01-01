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جنايات القاهرة تستأنف غدًا محاكمة «مرسي» في «التخابر مع قطر»

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جنايات القاهرة تستأنف غدًا محاكمة «مرسي» في «التخابر مع قطر» جنايات القاهرة تستأنف غدًا محاكمة «مرسي» في «التخابر مع قطر»

 

الرئيس الأسبق محمد مرسي

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار “محمد فهمي”، محاكمة الرئيس المعزول و 10 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر ” .

 

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة اللواء محمد ذكي والرائد محمد طارق صبري واللواء أسامة الجندي.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

 

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