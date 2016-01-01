رئيس الوزراء يوجه بفتح تحقيق فورى فى حادث معدية كفر الشيخ

وجه المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء، فى إطار متابعة حادث غرق معدية كفر الشيخ، وزيرى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحالات المصابين والوفيات.

كما وجه رئيس الوزراء محافظ كفر الشيخ بإجراء تحقيق فورى لتحديد المسئولين عن هذا الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات للالتزام بتطبيق القواعد والمعايير المنظمة لسير المراكب والمعديات النيلية من حيث إجراءات السلامة واأمان، فضلاً عن الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة لها.

وشدد رئيس الوزراء على وزيرى التنمية المحلية والنقل، بضرورة توحيد جهة واحدة لمنح وتجديد التراخيص الخاصة بالمراكب والمعديات النيلية.

وكان رئيس الوزراء تواصل مع وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ منذ وقوع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ، والتاكد من توافر الرعاية اللازمة للمصابين.

وأكد أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على تواجد المحافظ وكافة القيادات التنفيذية بموقع الحادث عقب وقوعه مباشرة، وأنه تم بالفعل انتشال جميع الضحايا التى وصل عدد الوفيات منها إلى 15، باإضافة إلى 3 مصابين تم علاجهم بالمستشفيات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المعدية كانت تحمل 18 فردا، بالرغم من أن الحمولة المصرح بها 7 أفراد فقط، وأن الترخيص الخاص بها قد انتهى منذ 7 شهور.

من ناحية أخرى، أشارت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه تقرر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، فضلا عن صرف من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه لكل مصاب طبقاً لحالته.

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