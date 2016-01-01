أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو | مباحث منيالقمح تضبط شخص بحوزته 12 ألف قرص مخدر قبل توزيعها في رأس السنة

Google+ Print
فيديو | مباحث منيالقمح تضبط شخص بحوزته 12 ألف قرص مخدر قبل توزيعها في رأس السنة فيديو | مباحث منيالقمح تضبط شخص بحوزته 12 ألف قرص مخدر قبل توزيعها في رأس السنة

المتهم المضبوط

أعلنت مديرية أمن الشرقية أن مباحث منيالقمح برئاسة الرائد رائد ربيع تمكنت من ضبط عاطل مقيم قرية تلبانه وبحوزته 12 الف ونص قرص مخدر لتوزيعهم بالتزامن مع اعياد رأس السنة .

وأضافت المديرية في بيان رسمي له أنه تم تشكيل فريق بحثي عقب ورود المعلومات السرية للنقيب أحمد حسن معاون أول مباحث مركز منيالقمح تحت إشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية ، وتم إعداد الأكمنه وتقنين الإجراءت القانونية تمكنت مأمورية من النقيب أحمد حسن والنقيب محمد فؤاد معاوني مباحث المركز  من ضبط المتهم «عبدالعزيز س» 35 سنه  وبحوزته 12 الف قرص مخدر ونصف كيلو حشيش وطبنجة cz.

وأضحت المديرية في بيان لها أنه تم تحرير المحضر رقم 65346 وإحالة المتهم للنيابة العامةللتحقيق معه.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس