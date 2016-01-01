فيديو | مباحث منيالقمح تضبط شخص بحوزته 12 ألف قرص مخدر قبل توزيعها في رأس السنة

أعلنت مديرية أمن الشرقية أن مباحث منيالقمح برئاسة الرائد رائد ربيع تمكنت من ضبط عاطل مقيم قرية تلبانه وبحوزته 12 الف ونص قرص مخدر لتوزيعهم بالتزامن مع اعياد رأس السنة .

وأضافت المديرية في بيان رسمي له أنه تم تشكيل فريق بحثي عقب ورود المعلومات السرية للنقيب أحمد حسن معاون أول مباحث مركز منيالقمح تحت إشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية ، وتم إعداد الأكمنه وتقنين الإجراءت القانونية تمكنت مأمورية من النقيب أحمد حسن والنقيب محمد فؤاد معاوني مباحث المركز من ضبط المتهم «عبدالعزيز س» 35 سنه وبحوزته 12 الف قرص مخدر ونصف كيلو حشيش وطبنجة cz.

وأضحت المديرية في بيان لها أنه تم تحرير المحضر رقم 65346 وإحالة المتهم للنيابة العامةللتحقيق معه.

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