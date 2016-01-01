«شيكابالا» كابتن الزمالك في مباراة المقاصة غدًا

يشارك اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، ضمن صفوف نادي الزمالك، غدًا السبت، في مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

ويشارك الأباتشي في المباراة، بعد عودته للقلعة البيضاء، في موسم الانتقالات الشتوية، بعد انتهاء فتر إعارته للنادي الإسماعيلي بداية الموسم الحالي، مع المدرب السابق للدراويش أحمد حسام ميدو.

وتسلم شيكابالا شارة الكابتن، ويرتدي القميص رقم “10″ في فريق الزمالك.

وتشمل قائمة نادي الزمالك للقاء المقاصة غدًا، كل من : أحمد الشناوي، و محمد أبو جبل،و محمود عبدالرحيم جنش لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من : حمادة طلبة، أحمد دويدار، علي جبر، شريف علاء، وعمر جابر.

وفي خط الوسط: طارق حامد – إبراهيم عبد الخالق – إبراهيم صلاح – أيمن حفنى – مصطفى فتحى – أحمد حمودى – معروف يوسف – محمود عبدالرازق شيكابالا – كهربا.

ويقود هجوم الزمالك : محمد ابراهيم، محمد سالم، وأحمد حسن مكي.