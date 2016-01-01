الأحد| أشرف وريهام عبد الغفور ضيفا بيت العيلة على النهار

كتبت: إنجي لطفي

> في حلقة تحت عنوان “الست القوية” يستضيف برنامج “بيت العيلة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم على قناة النهار، الفنان أشرف عبد الغفور، وابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، في حديث خاص عن العائلة والفن، وذلك يوم الأحد المقبل.

> ويتحدث أشرف عبد الغفور عن دور الأبنة والزوجة في الحياة والأسرة، ويكشف عن كواليس عمل ابنته في الفن، ودوره في تشجيعها، وحديث خاص عن العلاقة بين كونهم فنانين وعائلة واحدة.

> كما يستضيف البرنامج في فقرة آخرى السيدة ناهد وهي سائقة ميكروباص، عملت “سواقة ميكروباص” وهى ترتدى ثياب الرجال بعد وفاة زوجها لتربي ابنتها بالحلال وبعرق جبينها وتتحدث عن تجربتها، ودور السيدة في الأسرة.

> وتدور الحلقة عن السيدة القوية مثل الشجرة التي تظلل المنزل كله، وتضم الجميع تحتها، وهي عبارة عن جذع ثابت وكل الفروع مربوطة فيها، كما أن جذورها في الارض عميقة، ولا أحد يقدر على رفعها أو قلعها.