أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأحد| أشرف وريهام عبد الغفور ضيفا بيت العيلة على النهار

Google+ Print
الأحد| أشرف وريهام عبد الغفور ضيفا بيت العيلة على النهار الأحد| أشرف وريهام عبد الغفور ضيفا بيت العيلة على النهار

1 يناير 2016 | 5:38 مساءً

كتبت: إنجي لطفي
> في حلقة تحت عنوان “الست القوية” يستضيف برنامج “بيت العيلة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم على قناة النهار، الفنان أشرف عبد الغفور، وابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، في حديث خاص عن العائلة والفن، وذلك يوم الأحد المقبل.
> ويتحدث أشرف عبد الغفور عن دور الأبنة والزوجة في الحياة والأسرة، ويكشف عن كواليس عمل ابنته في الفن، ودوره في تشجيعها، وحديث خاص عن العلاقة بين كونهم فنانين وعائلة واحدة.
> كما يستضيف البرنامج في فقرة آخرى السيدة ناهد وهي سائقة ميكروباص، عملت “سواقة ميكروباص” وهى ترتدى ثياب الرجال بعد وفاة زوجها لتربي ابنتها بالحلال وبعرق جبينها وتتحدث عن تجربتها، ودور السيدة في الأسرة.
> وتدور الحلقة عن السيدة القوية مثل الشجرة التي تظلل المنزل كله، وتضم الجميع تحتها، وهي عبارة عن جذع ثابت وكل الفروع مربوطة فيها، كما أن جذورها في الارض عميقة، ولا أحد يقدر على رفعها أو قلعها.

2016-01-01

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا