بالصور.. محافظ كفر الشيخ: القارب الغارق حمولته 7 أفراد وسائقه حمل 21

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إن القارب الذى غرق طوله 6 أمتار فى عرض مترين حديد بمجاديف، حمولته المقررة 6 أفراد بالإضافة لفرد التشغيل.

وأضاف نصر لـ"اليوم السابع" على هامش جنازة الضحايا: سوء الأحوال الجوية، والحموله الزائدة التى وصلت إلى 18 فرداً " 15 ضحية و 3 ناجين، وراء غرق هذا القارب "الفلوكة" فى عرض مجرى نهر النيل، الذى يتراوح من 100 إلى 150 متراً، وتم استخدام هذه الفلوكة كمعدية بين ديروط بمحافظة البحيرة وقرية سنديون بمركز فوة بمحافظة كفرالشيخ.

واستطرد أن عدد حالات الوفاة 15 وهم- سميرة كمال محمد القبريطى 40 سنة زوجة، وإسراء مصطفى جميعى 14 سنة، ومحمود مصطفى جميعى 23 سنة، واية سيد أحمد جميعى 15 سنة، وأنور محمد خليل الصياد 40 سنة، وأحمد محمد عبد العزيز رفاعى 47 سنة، وحسن محمد حسن جمعة 37 سنة، وسعاد ماهر الصاوى 17 سنة، وعطية محمد عطية حشيش 28 سنة، وإيمان سيد أحمد جميعى 16 سنة، ومحمد سعد يوسف السمان 21 سنة، ومحمد بدران الإبيارى 17 سنة.

>هؤلاء جميعهم من قرية سنديون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن، حيث تم دفنهم صباح اليوم الجمعة، أما مختار سامى ضيف الله 23 سنة من ديروط محافظة البحيرة، وتم الانتهاء من إجراءات الدفن وتسليمه لذويه، ومحمد مصطفى حمادى 13 سنة، تم انتشال جثمانه صباح اليوم الجمعة، وتم اتحاذ إجراءات الدفن وتسليمه لذويه، ومصطفى كامل جميعى رب أسرة تم انتشاله صباح اليوم الجمعة، وتم اتحاذ إجراءات الدفن وتسليمه لذويه.

وذكر محافظ كفر الشيخ: أما حالات الناجين وعددهم 3، فهم: هبه السيد خيرالله 25 سنة، ويوسف مصطفى حمادى 20 سنة، ومحمد مسعد الشال 18 سنة، وتم دخول هبه السيد خيرالله مستشفى فوه للتأمين الصحى لإجراء الإسعافات الأولية، وتم الخروج من المستشفى .

واستكمل المحافظ: تم الاستعانة بالصيادين والمواطنين لدعم فريق الإنقاذ النهرى للبحث عن موقف القارب، والقارب ملك المواطن محمد خليل الصياد من سنديوم، ومنتهى ترخيصة فى 5 مايو الماضى، وقامت الوحدة بتدشين المركب على البر، ولم يتم تجديد ترخيص القارب لعدم تجديده لوفاة صاحبه، وقام نجله باستعمال القارب ليلة الحادث، حيث حدث غرق القارب وتوفى قائد المركب ضمن المتوفيين.

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