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مصدر دبلوماسى: رئيس مجلس الأمة الكويتى يلتقى الرئيس السيسى الأحد المقبل

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مصدر دبلوماسى: رئيس مجلس الأمة الكويتى يلتقى الرئيس السيسى الأحد المقبل مصدر دبلوماسى: رئيس مجلس الأمة الكويتى يلتقى الرئيس السيسى الأحد المقبل
أكد مصدر دبلوماسى عربى لـ"اليوم السابع" أن رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، يلتقى بعد غد الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان مطار القاهر الدولى، استقبل اليوم الجمعة، مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، قادمًا من الكويت على متن طائرة خاصة فى زيارة للقاهرة يلتقى خلالها عددًا من المسئولين.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس مجلس الأمة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من المسئولين لبحث عدد من الملفات المشتركة، على أن يغادر بعد زيارته، إلى جنيف لعقد اجتماعات مع عدد من المسئولين فى الاتحاد البرلمانى الدولى.
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