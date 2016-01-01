شرطة دبى: إسعاف 14 إصابة خفيفة جراء التدافع ولا وفيات بحريق فندق "العنوان"

قالت الإدارة العامة للدفاع المدنى في دبى، إن عمليات التبريد فى فندق "العنوان" داون تاون، لا تزال تجرى حتى ساعة إصدار هذا البيان، فى حين تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذى شب فى واجهة الفندق قرابة الساعة التاسعة مساء أمس الخميس، بتوقيت دبى، منوهة بأن المعلومات الأولية المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الحريق بدأ من الطابق العشرين، وأن كافة التفاصيل حول أسباب الحادث سيتم نشرها فى حينه فور توافرها مع اكتمال التحقيقات الأولية.

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدنى في دبى فى بيان لها اليوم الجمعة، أن لجنة الأزمات والكوارث، بقيادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبى رئيس اللجنة، لعب دورا محوريا فى تنسيق جهود احتواء هذه الأزمة الطارئة وتحجيم الأضرار الناجمة عنها فى أضيق نطاق ممكن، وضمان أمن وسلامة الجمهور واللذين يأتيا دائما فى مقدمة الأولويات وهو ما تحقق بالفعل.

وكان اللواء المزينة قد صرح فى وقت مبكر من صباح اليوم أن الحادث أسفر عن إصابة 14 حالة بإصابات بسيطة، وإصابة اوحدة متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص واحد بأزمة قلبية، نافيا ما تردد حول حدوث حالة وفاة بين المصابين، موضحا أنهم جميع تلقوا الإسعافات اللازمة على الفور فى موقع الحادث، كما تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقى العناية اللازمة.

وقد تم صرفهم جميعا بعد التأكد من سلامتهم عدا حالتين إحداهما لامرأة حامل والأخرى لرجل مسن، وهما بخير ولكن فضلت المستشفى الإبقاء عليهما تحت الملاحظة لفترة وجيزة إضافية إمعانا فى الحرص على سلامتهما.

وأشار الى أن تعاون كافة الجهات الممثلة فى لجنة الأزمات والكوارث، والأداء المشرف لرجال الدفاع المدنى فى التعامل مع الحريق أسهم فى سرعة السيطرة عليه، حيث تم الدفع بأربع فرق كاملة تضم عددا كبيرا من سيارات الإطفاء عملت على منع انتشار الحريق وإخماد ألسنة اللهب التى امتدت بطول واجهة الفندق.

كما نوه بالتحرك السريع لفرق الإسعاف حيث هرعت إلى محيط الحريق سيارات الاسعاف كاملة التجهيز وقامت بتوفير الإسعافات الأولية للإصابات البسيطة جراء حالات التدافع فى المكان الذى احتشد فيه الآلاف لمتابعة احتفالات العام الجديد فى دبى والتى تعد من الأهم بين احتفالات مدن العالم الكبرى.

إلى ذلك، بادرت حكومة دبى وفى استجابة سريعة للموقف- وبالتنسيق من خلال كافة الأجهزة المعنية - بتوفير البدائل الفورية لإقامة ضيوف دبى من نزلاء فندق "العنوان" الذين تم اخلاؤهم فور اندلاع الحريق حفاظا على سلامتهم، حيث أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجارى فى دبى عن توفير غرف فندقية بديلة لنزلاء الفندق وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضمان راحتهم.

وإمعانا فى توفير كافة سبل الراحة لضيوف دبى ممن غادروا مقر إقامتهم فى الفندق جراء الحريق، تم توفير مجموعة من الأرقام الهاتفية وخطا ساخنا (+97144238870) لتوفير الدعم لجميع الضيوف والإجابة على كافة استفساراتهم وإطلاعهم على أية معلومات وتوفير أية خدمات قد يحتاجون إليها.

كما فرضت قوات الأمن حرما آمنا حول محيط الفندق لمنع اقتراب المارة للحفاظ على سلامتهم والحيلولة دون تعرض أى من رواد منطقة الاحتفال المجاورة للفندق لأى أذى جراء الحريق، وقامت بإرشاد المتواجدين في المكان حول الإجراءات المتبعة فى مثل تلك المواقف الطارئة ضمانا لسلامتهم.

وفور ورود أنباء الحريق، قام المكتب الإعلامى لحكومة دبى بقيادة منى غانم المرى، المدير العام للمكتب، بالتنسيق مع شرطة دبى والدفاع المدنى فى دبى وكافة الأجهزة المعنية، لجمع كافة المعلومات المتوافرة وإطلاع الإعلام والجمهور عليها بصورة لحظية عبر منصات التواصل الاجتماعى للتعريف بشكل فورى بتطورات جهود مكافحة الحريق وتأمين المكان والأماكن المحيطة والجمهور أولا بأول.

بالصور.. بدء التحقيق فى أسباب حريق فندق دبى بعد سيطرة قوات الإطفاء عليه

>