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ضبط "سكر" و"الأفعى" بـ"بندقية وبانجو" فى صان الحجر بالشرقية

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ضبط "سكر" و"الأفعى" بـ"بندقية وبانجو" فى صان الحجر بالشرقية ضبط "سكر" و"الأفعى" بـ"بندقية وبانجو" فى صان الحجر بالشرقية
ضبط رجال مباحث صان الحجر، اليوم، برئاسة النقيب محمود كمال عاطلين سبق اتهامهما في العديد من القضايا وبحوزتهما بندقية وكمية من البانجو والعقاقير المخدرة بقصد الاتجار.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث ،بنجاح رئيس مباحث صان الحجر ومعاونيه الملازم أول محمد عرفه والملازم أول رامز كمال والملازم أول احمد دياب من ضبط كلا من "حازم .ا"وشهرته"سكر" - 34 سنة مقيم فى الدقهلية ومسجل شقي خطر برقم 510 فئة ب فرض سيطرة وسابق اتهامه في 22 قضية" مخدرات وخطف وهتك عرض"، أخرهم برقم 6963 جنح الجمالية لسنة 2010 - و"محمد. ر"وشهرته" الأفعى"- 32 سنة عاطل ومقيم بالدقهلية وسبق اتهامه في قضيتين "حيازة سلاح "آخرهما برقم 245 جنح الجمالية بالدقهلية لسنة 2007 - وبحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات و2 لفافة بانجو وزنتا 4 كيلو و10 أقراص باركينول وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات على طريق عبد العزيز الإمام - بندر صان الحجر، وتحرر لهما المحضر رقم 1 جنايات صان الحجر لسنة 2016.

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