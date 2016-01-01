صور | سيلفي الفندق المُحترق: «سنة سعيدة يا دبي الحبيبة»

أثارت صورة سيلفي لرجل وامرأة التقطت أمام فندق يحترق في دبي ونشرت على موقع “إنستجرام” مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصف البعض الرجل بأنه “أول غبي في عام 2016″.

وعلق آخرون على هذه الصورة بالقول إنها “هي الأكثر صورة غير لائقة” مما يمكن نشره في الشبكة، بينما طالب عدد من الغاضبين بحذفها فورا.

وكتب صاحب الصورة عبد الرحمان العتيقي: “سنة جديدة سعيدة يا دبي الحبيبة.. بارك، حفظك عليك، فإنك دائما تدهشينا بأضخم الأعمال النارية”، حسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

والتقطت الصورة المثيرة للجدل بعد مرور ساعة على اندلاع حريق في إحدى ناطحات السحاب في دبي الخميس 31 ديسمبر، خلال الاستعدادات للاحتفال بالسنة الجديدة بالقرب من برج خليفة.