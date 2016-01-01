حزب الجيل : حلم الاكتفاء الذاتى من الغذاء بدأ يتحقق بمشروع الـ 1.5 مليون فدان



> أشاد حزب الجيل الديموقراطى برئاسة ناجى الشهابى بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع استزراع المليون ونصف المليون فدان فى إطار استصلاح 4 ملايين فدان لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

وقال الحزب – فى بيان له اليوم – إن عظمة ماتم قبل نهاية عام 2015 أن الرئيس دشن المشروع الذى وعد شعبنا العظيم بالانتهاء منه فى مدة عامين بعد أن بدأ المشروع القومى العملاق بالفعل وتم استصلاح وزراعة وتنمية 10 آلاف فدان فى “سهل بركة” بمنطقة واحة الفرافرة بالوادى الجديد وإمدادها بكافة المرافق والخدمات اللازمة سواء للزراعة أو للسكن والإقامة بما يتيح بدء العمل والإنتاج بشكل مباشر.

وأكد أن تدشين الرئيس لحلم المصريين باستصلاح مليون ونصف المليون فدان هو خطوة جديدة من خطوات الرئيس للحفاظ على استقلال القرار المصرى فلقد حاربتنا قوى الشر والبغى العالمى كثيرا حتى لا نأكل من فأس فلاحنا ونظل ندور فى فلكهم ونرهن إرادتنا لديهم.

وقال الشهابى إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه باستدعاء من الشعب مهام المسئولية كان حلما صعب المنال ولم نكن نتخيل فى يوم من الأيام قدرتنا على تحقيقه وامتلاكنا لإرادتنا وقرارنا السياسى والابتعاد عن التبعية لأمريكا والغرب المعاد وتنويع مصادر السلاح لتكون قواتنا المسلحة قوية ودخولنا العصر النووى بنتائجه الهائلة وبداية مشروع الضبعة النووى وأن نستصلح أرضنا بما يحقق لنا الاكتفاء الذاتى من الغذاء.. لم نكن نتخيل أن نبدأ بجدية تنمية وتعمير سيناء كخط دفاع أول عن الوطن الغالى.. لذلك ونحن فى وداع عام 2015 واستقبال عام 2016 نقول “سيادة الرئيس شكرا لك”.