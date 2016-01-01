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الصين تعلن إنشاء قيادة عامة للقوات البرية ووحدتى صواريخ ودعم استراتيجى

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الصين تعلن إنشاء قيادة عامة للقوات البرية ووحدتى صواريخ ودعم استراتيجى الصين تعلن إنشاء قيادة عامة للقوات البرية ووحدتى صواريخ ودعم استراتيجى

أعلنت الصين إنشاء قيادة عامة للقوات البرية ووحدة قوات الصواريخ ووحدة قوات الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني خلال حفل افتتحه الرئيس الصيني شي جين بينغ فى خطوة تعد تنفيذا لما كان تعهد به من قبل بتحديث الجيش وإجراء إصلاحات شامله عسكرية به.

وقال شي في كلمة بتلك المناسبة نقلتها وكالة الانباء الصينية والتليفزيون المركزى اليوم الجمعة إن خطوة تشكيل قيادة عامة للجيش وقوة للصواريخ وقوة للدعم الاستراتيجي، قرار مهم اتخذته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية لتحقيق الحلم الصيني ببناء جيش قوي، كما أنها خطوة استراتيجية لإقامة نظام عسكري حديث بخصائص صينية.

وأضاف أنها ستكون معلم رئيسي في تحديث الجيش وستسجل في تاريخ القوات المسلحة الشعبية.

وأكد أن وحدة الصواريخ ستكون “قوة جوهرية للردع الاستراتيجي ودعامة استراتيجية لمكانة البلاد كقوة كبرى وحجر بناء هام في دعم الأمن القومي”.

وحث شي ضباط وجنود وحدة الصواريخ على فهم أهمية المهام الملقاة على عاتقهم خاصة فيما يتعلق بتعزيز الردع النووي وقدرات مواجهة الضربات، مشددا حتمية ان تقام تلك الوحدة على أسس قوية وحديثة.

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