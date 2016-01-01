«النقل»: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق «وهم» لإثارة البلبلة قبل احتفالات 25 يناير

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل، ان المواطنين الذين استخدموا مترو الانفاق اليوم الجمعة الأول من يناير 2016 أول يوم في العام الجديد لم يدفع أي منهم أكثر من جنيها واحدا في تذكرة الخطوط الثلاث لمترو الانفاق.

وأضاف إبراهيم، أن كثير من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وحتى الأعمدة الصحفية سبق وأكدت أن أول يناير سوف يشهد ارتفاعا لسعر تذكرة المترو وكأنه اصبح أمرا واقعا وبعضهم قال اثنين وثلاث جنيهات والآخر وصل بها إلى ستة وعشر جنيهات وهذا ما كذبه الواقع اليوم فقد بدأ العام الجديد وبقيت تذكرة المترو على حالها بجنيها واحدا وسوف تظل كذلك إلى أن يحسم أمرها البرلمان كما يؤكد ذلك سعد الجيوشي، وزير النقل الذي يناشد كل وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار التي قد تثير البلبة خاصة هذا التوقيت التي تستعد فيه مصر لاحتفالات ثورة يناير.