أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«النقل»: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق «وهم» لإثارة البلبلة قبل احتفالات 25 يناير

Google+ Print
«النقل»: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق «وهم» لإثارة البلبلة قبل احتفالات 25 يناير «النقل»: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق «وهم» لإثارة البلبلة قبل احتفالات 25 يناير

أرشيفية

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل، ان المواطنين الذين استخدموا مترو الانفاق اليوم الجمعة الأول من يناير 2016 أول يوم في العام الجديد لم يدفع أي منهم أكثر من جنيها واحدا في تذكرة الخطوط الثلاث لمترو الانفاق.

وأضاف إبراهيم، أن كثير من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وحتى الأعمدة الصحفية سبق وأكدت أن أول يناير سوف يشهد ارتفاعا لسعر تذكرة المترو وكأنه اصبح أمرا واقعا وبعضهم قال اثنين وثلاث جنيهات والآخر وصل بها إلى ستة وعشر جنيهات وهذا ما كذبه الواقع اليوم فقد بدأ العام الجديد وبقيت تذكرة المترو على حالها بجنيها واحدا وسوف تظل كذلك إلى أن يحسم أمرها البرلمان كما يؤكد ذلك سعد الجيوشي، وزير النقل الذي يناشد كل وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الأخبار التي قد تثير البلبة خاصة هذا التوقيت التي تستعد فيه لاحتفالات ثورة يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما