صور| إطلاق محكمة النقل بمبنى محطة مصر قريبًا

أكد أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، أن محكمة النقل سوف تنطلق قريبًا من مقرها في مبنى محطة سكة حديد مصر.

وتأتي تلك الخطوة الهامة والأولى في تاريخ وزارة النقل المصرية والتي سوف تساهم بشكل كبير في ضبط منظومة النقل من خلال جزاء سريع ورادع.

وقال المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد، إن مبنى المحكمة جاهز وأنه تم تنفيذ كل تعليمات لجان وزارة العدل بشأن تجهيز قاعة المحكمة بالمبنى الموجود فيه شرطة النقل والموصلات، وأيضًا نيابة النقل بحيث تسهل إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن إنشاء محكمة للنقل كانت فكرة للدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والتي وافق عليها المستشار أحمد الزند وزير العدل وان الجيوشي يتوقع أن تساهم المحكمة في ضبط منظومة النقل وزيادة إيرادات السكة الحديد والمترو بعد منع التهرب من سداد قيمة التذاكر والقضاء على الاعمال التخريبية والسرقات خوفا من المحاكمة السريعة والجزاء الرادع.