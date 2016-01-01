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بأمر من محافظ الإسكندرية الجديد..وقف تطوير ترام المنشية وميدان الرمل

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بأمر من محافظ الإسكندرية الجديد..وقف تطوير ترام المنشية وميدان الرمل بأمر من محافظ الإسكندرية الجديد..وقف تطوير ترام المنشية وميدان الرمل

قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية ، إيقاف أعمال الشركة المنفذة لترام المنشية لحين تشكيل لجنة هندسية لتقييم الوضع والعرض عليه، خلال جولته بمنطقة وسط البلد والوقوف على استعدادات المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار، وأمر المحافظ بوقف عمليات تطوير ميدان محطة الرمل وإزالة أكشاك نقطة الشرطة التي تم وضعها بالميدان خلال 15 يوما.

وكان المحافظ قد قام بجولة رافقه فيها رئيس حي الجمرك وطلب من الأخير إيقاف عمليات التطوير ترام المنشية، التي قررها المحافظ السابق هاني المسيري ، لحين العرض على لجنة مختصة، وعمل ممرات ومعابر على السكة الجديدة لترام المنشية لتسهيل حركة المرور والمشاة.

وتقفد «عبدالظاهر» أعمال تطوير ميدان محطة الرمل وإزالة أكشاك موزعي الصحف، أحد معالم الميدان، والتي قررها أيضا المحافظ السابق، وأثارت غضب المثقفين والتقى الحاج سونة أقدم موزعي الصحف بالميدان.

وأمر «عبدالظاهر» بسرعة إزالة أكشاك نقطة شرطة محطة الرمل، والتي تم وضعها بوسط الميدان عقب إزالة أكشاك موزعي الصحف، وأجرى اتصالا باللواء نادر جنيدي، مدير الأمن طالبه فيه بسرعة إزالة جميع الأسوار التي أقامتها الشرطة خلال أسبوع واحد، وإزالة أكشاك النقطة في مهلة أقصاها 15 يوما.

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