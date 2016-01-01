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إمام الحرم المكى يدعو المسلمين للتعاون مع قادتهم لتحقيق الأمن والآمان

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إمام الحرم المكى يدعو المسلمين للتعاون مع قادتهم لتحقيق الأمن والآمان إمام الحرم المكى يدعو المسلمين للتعاون مع قادتهم لتحقيق الأمن والآمان
أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن التحالف العسكرى لمحاربة الإرهاب الذى أعلن عنه يعد "أداء لواجب حماية الأمة ممن يعيث فى الأرض فسادا".

ودعا السديس - فى خطبة الجمعة التى ألقاها اليوم بالمسجد الحرام - أبناء الأمة الإسلامية إلى البناء والتنمية وإعمار الأوطان وتشييد العمران، مشيرا إلى أن من أروع التعاون وأجمله تعاون أبناء الأمة مع قادتهم وولاة أمرهم وعلمائهم ورجال أمنهم تعزيزا للحس الأمنى فى استقرار المجتمع والأمة وتحقيق الأمن والأمان ومعالجة قضايا الأمة الإسلامية الساخنة وكل ما يثيره الواقع ويقتضيه وكذلك التعاون على الحفاظ على المقدرات والمكتسبات والتصدى للأفكار الضالة كالغلو والتطرف والتكفير والإرهاب تحقيقا للوسطية والاعتدال وتعزيزا للأمن الفكرى والوحدة الدينية واللحمة الوطنية.

وفى المدينة المنورة ، حذر إمام وخطيب المسجد النبوى الشيخ الدكتور على بن عبدالرحمن الحذيفى - فى خطبة الجمعة - المسلمين من ظهور الفرق المبتدعة التى تفرق صف المسلمين وتستحل الدماء المعصومة وتجفو العلم وأهله وتفتى بالجهل والضلال.

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مصر 365