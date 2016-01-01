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"إحصائية": أكثر من 14 ألف مستوطن إسرائيلى اقتحموا المسجد الأقصى فى 2015

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"إحصائية": أكثر من 14 ألف مستوطن إسرائيلى اقتحموا المسجد الأقصى فى 2015 "إحصائية": أكثر من 14 ألف مستوطن إسرائيلى اقتحموا المسجد الأقصى فى 2015

>أفاد المركز الإعلامى لشئون القدس والأقصى "كيوبرس" أن نحو 14064 مستوطنا وعنصرا احتلاليا إسرائيليا اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى المبارك خلال العام 2015 بزيادة 888 مستوطنا عن العام 2014.

وقال المركز المعنى بالدفاع عن المسجد الأقصى ومقره "أم الفحم" داخل الخط الأخضر فى إحصائية توثيقية نشرها اليوم (الجمعة) أن أغلب المقتحمين للأقصى فى عام 2015 من المستوطنين وأفراد الجماعات والمنظمات اليهودية الناشطة فى شؤون اقتحام الأقصى وتسريع مخططات بناء "الهيكل المزعوم" لكن لوحظ انخفاض فى عدد اقتحامات الوزراء أو الشخصيات السياسية الإسرائيلية.

وأوضح أن نحو 12256 مستوطنا اقتحموا الأقصى فى العام المنصرم، بينما اقتحم نحو 1056 عنصرا من مخابرات الاحتلال المسجد والأبنية المسقوفة فيه، ونحو 445 بلباسهم العسكرى الخاص ضمن برنامج جولات الارشاد والاستكشاف العسكري، فيما اقتحمه نحو 307 من الضباط أو غيرهم من موظفى ما يسمى بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية".

وكشف أن عدد المقتحمين هذا العام قارب بشكل كبير العام الماضي، إذ أن إجمالى عدد المقتحمين العام 2014 وصل الى نحو 14952 مقتحما، أى بفارق نحو 888 مقتحما، وبينما كان عدد المستوطنين وأفراد الجماعات اليهودية الذين اقتحموا المسجد الأقصى هذا العام ( 12256) مستوطنا، وصل عددهم العام 2014 نحو (12569)، أى بفارق نحو 313 مستوطنا.
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