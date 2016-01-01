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عمليات تبريد مبنى فندق دبى المحترق مستمرة ولا وفيات

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عمليات تبريد مبنى فندق دبى المحترق مستمرة ولا وفيات عمليات تبريد مبنى فندق دبى المحترق مستمرة ولا وفيات

>تواصل فرق الدفاع المدنى فى الامارات عمليات تبريد مبنى فندق "ادرس" فى دبى الذى اشتعلت فيه النيران امس قبل ساعتين تقريبا من بداية العام الجديد، بالقرب من برج خليفة.

ومازالت الادخنة تتصاعد من المبنى المحترق، والمكون من 63 طابقا، بينما اكدت مؤسسة دبى لخدمات الإسعاف عدم تسجيل ايه وفيات فى الحادث.

وقال مسؤولون فى الإسعاف لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) انها استقبلت 14 إصابة، تم علاجها فى موقع الحادث، بينما تعرضت حالة لجلطة قلبية لازالت تتلقى العلاج فى المستشفى.

وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذى شب فى واجهة الفندق، مشيرة الى أن المعلومات الأولية المتوافرة حتى الآن تفيد أن الحريق بدأ من الطابق العشرين.

وكان حريق ضخم شب فى واجهة فندق العنوان المواجه لبرج خليفة (اعلى مبنى بالعالم)، فى وقت كانت المنطقة تشهد تجمعا كبيرا يقدر بعشرات الالاف من الزوار والسائحين الذين كانوا يستعدون لمشاهدة عروض الألعاب النارية من البرج فى اللحظات الأولى من العام الجديد.

ونجحت 4 فرق من الدفاع المدنى فى اخلاء الفندق والسيطرة على الحريق، واطفائه فى وقت مبكر من صباح اليوم، بينما تولت هيئة السياحة فى دبى توفير سكن بديل للنزلاء.

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مصر 365