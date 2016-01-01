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قوات عراقية تصد هجوم لـ"داعش" شرقى الرمادي وتسيطر على الطريق الدولى

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قوات عراقية تصد هجوم لـ"داعش" شرقى الرمادي وتسيطر على الطريق الدولى قوات عراقية تصد هجوم لـ"داعش" شرقى الرمادي وتسيطر على الطريق الدولى

>أحبطت القوات العراقية المشتركة هجوما لتنظيم (داعش) الإرهابى ، اليوم الجمعة ، استهدفها شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.. واستعادت أجزاء من الطريق الدولى الرابط فى الأنبار بين العراق والأردن من قبضة التنظيم.

وقال إبراهيم الفهداوى رئيس اللجنة الأمنية بمجلس قضاء الخالدية - فى تصريح صحفى اليوم "الجمعة" - إن داعش شن هجوما استخدم فيه كافة الأسلحة على خط الصد للقوات فى منطقة "حصيبة" التى تبعد سبعة كيلومترات من الرمادى شرقا ، صدته القوات التى اشتبكت مع مسلحى التنظيم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة وشرطة الأنبار والشرطة الاتحادية والرد السريع ومقاتلى حشد العشائر شاركوا فى صد الهجوم وكبدوا "داعش" خسائر مادية وبشرية كبيرة ، وأجبروا مسلحيه على الانسحاب.

ولفت نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوى إلى أن القوات العراقية تمكنت من فرض سيطرتها على أجزاء من الطريق السريع الدولى الرابط بين العراق والأردن ، مشيرا إلى أن القوات تمكنت من تأمين ناحية الوفاء والقرى القريبة منها غربى محافظة الأنبار واستعاد السيطرة على الطريق فى هذه المنطقة.
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