أمن الغربية يضبط 8 بحوزتهم منشورات للتظاهر فى 25 يناير بمركز قطور

ألقت قوات الشرطة منذ قليل، القبض على 8 أشخاص بعد فض مسيرة للإخوان بمركز قطور فى محافظة الغربية، وبحوزتهم منشورات تحريضية للنزول فى ذكرى ثورة 25 يناير.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان العشرات من أنصار الجماعة الإرهابية خرجوا فى مسيرة مساء اليوم بمركز قطور، وانتقلت قوات الشرطة وضباط المباحث برئاسة الرائد أيمن الشاذلى وتم فض المشاركين بالمسيرة، والقبض على 8 منهم وبحوزتهم منشورات تحريضية للنزول فى ذكرى ثورة 25 يناير.
تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.