أمن الغربية يضبط 8 بحوزتهم منشورات للتظاهر فى 25 يناير بمركز قطور

ألقت قوات الشرطة منذ قليل، القبض على 8 أشخاص بعد فض مسيرة للإخوان بمركز قطور فى محافظة الغربية، وبحوزتهم منشورات تحريضية للنزول فى ذكرى ثورة 25 يناير.

كان العشرات من أنصار الجماعة الإرهابية خرجوا فى مسيرة مساء اليوم بمركز قطور، وانتقلت قوات الشرطة وضباط المباحث برئاسة الرائد أيمن الشاذلى وتم فض المشاركين بالمسيرة، والقبض على 8 منهم وبحوزتهم منشورات تحريضية للنزول فى ذكرى ثورة 25 يناير.

تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.