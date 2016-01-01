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1533 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات تخلفات التعليم المفتوح بجامعة القناة

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انطلقت اليوم الجمعة امتحانات التخلفات بالفرق المختلفة للتعليم المفتوح فى كلية التجارة بالإسماعيلية حيث يؤدى 1533 طالبا وطالبة الامتحان على 3 فترات بدأت الأولى فى العاشرة صباحا وانتهت فى الثانية عشر ظهرا فى مواد" لغة أولى - أول - موارد بشرية ثانية ثان - محاسبة دولية رابعة - أول "وبدأت الفترة الثانية من الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا وشملت "رياضيات مال واستثمار أولى وثان وتأمين ورياضياته ثالثة وثان والإدارة بالأهداف رابعة و أول" تلتها الفترة الثالثة فى مواد "مقدمة محاسبة أولى أول وطرق محاسبة أولى ثان ومحاسبة شركات أشخاص ثانية وأول ومحاسبة شركات أموال ثانية ثان ومحاسبة ضريبية ثالثة وأول" .

جاء ذلك تحت إشراف كلا من الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدكتور اشرف أبو العلا منسق التعليم المفتوح وتنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس بالالتزام بتنفيذ الخطة الدراسية والمواعيد المحددة لبرنامج التعليم المفتوح.

وقال الدكتور احمد زكى عميد كلية التجارة بجامعة القناة : لأول مرة تتم امتحانات لثلاث لجان فى يوم الجمعة وفقا لتعليمات رئيس الجامعة بتوفير أماكن ووقت لإنهاء امتحانات التخلفات للتعليم المفتوح حتى لا تتعارض مع امتحانات طلاب الكلية التى تنطلق الأسبوع القادم .

وقدم عميد الكلية الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين على تنفيذ برنامج التعليم المفتوح لجهدهم الكبير فى الالتزام مؤكدا عدم ضبط اى حالة غش .

جانب من الامتحانات -اليوم السابع -1 -2016
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جانب من الامتحانات

لجنة لامتحانات الطلاب -اليوم السابع -1 -2016
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لجنة لامتحانات الطلاب

لجنة اخرى -اليوم السابع -1 -2016
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لجنة اخرى

الدكتور احمد زكى أثناء تفقده اللجان -اليوم السابع -1 -2016
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الدكتور احمد زكى أثناء تفقده اللجان


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