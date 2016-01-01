بالصور.. أهالى كفر شكر بالقليوبية يشيعون جثمان شهيد كمين الجبل الأحمر

شيع المئات من أهالى كفر شكر جنازة شهيد الواجب الملازم أول احتياط محمد جمال حسن عبد الله، الذى استشهد خلال خدمته بكمين أمنى على محور المشير بالجبل الأحمر بالقاهرة إثر اقتحام سيارة جيب للكمين.

خرج الجثمان ملفوفا فى علم مصر من مسجد آل عطالله بكفر شكر، وتم تشيعه إلى مثواه الأخير وسط جنازة عسكرية وشعبية شارك فيها أصدقاء وزملاء الشهيد من كتيبته واللواء حسين جندية مأمور مركز كفر شكر ومحمد الهادى رئيس المدينة، والمئات من أهالى المدينة وأسرة الشهيد.

الشهيد نجل موظف بالمعاش وله أخ يدعى أحمد، 25 سنة، ويعمل مهندساً، وأخت تدعى "مشيرة"، وهى طالبة جامعية، والشهيد خريج كلية الهندسة، وكان يقضى فترة التجنيد كضابط احتياط.

وأكد أهالى وأقارب الشهيد أنه كان دمث الخلق ويحبه الجميع واجتماعى، كما أكد عم الشهيد عبده محمد أن الشهيد لم يكن له مثيل فى الطيبة، وأنه كان فى إجازة منذ أسبوع زار فيها كل الأحباب والأصحاب وكأنه يودعهم وكان يجهزه شقة الزوجية للخطوبة والزواج عقب إنهاء خدمته.

وأشار إلى أن الشهيد لقى ربه إثر اقتحام سيارة جيب للكمين، وحاول قائد السيارة الجيب الفرار ولكن تمكن رجال الأمن من إجبار سائقها على التوقف والقبض عليه.

يذكر أن كمين الجبل الأحمر بمحور المشير بالقاهرة شهد فى الساعات الأولى من صباح اليوم محاولة اقتحام لسيارة "جيب رانجلر" للهرب من الكمين.

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