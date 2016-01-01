بدء عمليات التكريك بجوار أرصفة ميناء دمياط والانتهاء بعد أسبوعين

بدأت الكراكة العملاقة "VOLVOX ASIA" أعمال التكريك بجوار أرصفة ميناء دمياط، لاستعادة الأعماق التصميمية للأرصفة بهدف استيعاب السفن الأكبر حمولة.

ومن المعلوم أن أعمال التطهير بجوار الأرصفة تحتاج خبرات معينة نظرًا لخطورة تأثير الاحتكاك بالستائر الحاملة للأرصفة.

وقام اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة بالصعود على الكراكة

>( VOLVOX ASIA ) التابعة لشركة (فان أورد) الهولندية، والتى تعد من أحدث الكراكات المتخصصة فى مجال التكريك، لحضور بداية العملية ومراجعة المخطط ونتائج أعمال المسح الهيدروجرافى لمنطقة الانتظار الداخلية والأرصفة أرقام 16،15،4،3،2،1، علاوة على المدخل من حاجز الأمواج وحتى دائرة الدوران.

وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها منذ افتتاح الميناء للتشغيل عام 1986 منذ 30 عاما، والجدير بالذكر أن هذه العملية سوف تستغرق حوالى أسبوعين لتصبح أرصفة الميناء جاهزة لاستقبال السفن العملاقة وبهذا يدخل ميناء دمياط عصراً جديداً، حيث إنه بانتهاء العملية كاملة يصبح الميناء من خلال الممر الملاحى والمدخل والأرصفة جاهزة للمنافسة مع موانئ شرق المتوسط.



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