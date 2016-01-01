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ننشر أول صور لضحايا قارب سنديون بفوه بمحافظة كفر الشيخ

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ننشر أول صور لضحايا قارب سنديون بفوه بمحافظة كفر الشيخ ننشر أول صور لضحايا قارب سنديون بفوه بمحافظة كفر الشيخ
حصل "اليوم السابع" على بعض صور ضحايا قارب سنديون بمركز فوه محافظة كفر الشيخ، وكان تم تشييع جثمانهم اليوم الجمعة، وسط تواجد الآلاف من أهالى القرية وقرى مركز ومدينة فوه.

والضحايا هم، سميرة كمال محمد القبريطى 40 سنة، إسراء مصطفى جميعى 14 سنة، محمود مصطفى جميعى 23 سنة، أية سيد أحمد جميعى 15 سنة، أنور محمد خليل الصياد 40 سنة، أحمد محمد عبد العزيز رفاعى 47 سنة، حسن محمد حسن جمعة 37 سنة، سعاد ماهر الصاوى 17 سنة، عطية محمد عطية حشيش 28 سنة، إيمان سيد أحمد جميعى 16 سنة، محمد سعد يوسف السمان 21 سنة، محمد بدران الابيارى 17 سنة، ومختار سامى ضيف الله 23 سنة من ديروط محافظة البحيرة، محمد مصطفى حمادى 13 سنة، مصطفى كامل جميعى.


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