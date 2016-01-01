محافظ دمياط يحيل 7 عاملين بمركز حضرى ومستشفى الجلدية للتحقيق لتركهم العمل

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المحافظة مستمرة فى المتابعات الشخصية المتوالية لحملات ضبط حالات ترك العمل الرسمي بدون إذن وتحقيق الانضباط الإدارى بجميع دوائر المحافظة ومراكزها الخمس.

وبناء على ذلك توجهت لجان إدارة المتابعة بالمحافظة للتفتيش على مركز حضري حي أول بدمياط الساعة العاشرة صباحا، وبالاطلاع علي سجلات الحضور والانصراف تبين خروج 4 من العاملين بالوحدة بدون إذن رسمى وتم التشطيب عليهم بالدفاتر.

وبالمرور على مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بدمياط تبين عدم وجود 3 من العاملين، وتم عمل محضر إثبات حالة بالوقائع، وبعرضها على الدكتور المحافظ أحالها للتحقيق العاجل.

وفى سياق آخر، افق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على اعتماد اللائحة التنفيذية لبدء العمل بمشروع تحسين الصرف الصحى بقرية السنانية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمساهمات إدارية مشتركة مع المحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية.

وجاء ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق الاجتماعي لتنفيذ المشروع، بناء على المعاينات التى تجريها الشركة للمناطق المحرومة والمطلوب خدمتها بخطوط الصرف الصحى وفقا للمواصفات المعمول بها، وحسب توصيات الصندوق الاجتماعى بمنح أولوية للمناطق الأكثر احتياجا.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات للبدء في التنفيذ تقديرا منه لظروف المواطنين وحاجتهم إلى خدمة الصرف الصحى.