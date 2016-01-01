الأجهزة الأمنية تباشر التحقيقات للوقوف على أسباب حريق فندق العنوان

أوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن عمليات التبريد في فندق "العنوان" داون تاون ، لا تزال تجري حتى ساعة إصدار هذا البيان، في حين تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذي شب في واجهة الفندق قرابة الساعة التاسعة مساء أمس (الخميس) بتوقيت دبي، منوهة بأن المعلومات الأولية المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الحريق بدأ من الطابق العشرين، وأن كافة التفاصيل حول أسباب الحادث سيتم نشرها في حينه فور توافرها مع اكتمال التحقيقات الأولية.

ولعبت لجنة الأزمات والكوارث، بقيادة سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة، دورا محوريا في تنسيق جهود احتواء هذه الأزمة الطارئة وتحجيم الأضرار الناجمة عنها في أضيق نطاق ممكن، وضمان أمن وسلامة الجمهور واللذين يأتيا دائما في مقدمة الأولويات وهو ما تحقق والحمد لله.



>لا وفيات

وكان سعادة المزينة قد صرّح في وقت مبكر من صباح اليوم أن الحادث أسفر عن إصابة 14 حالة بإصابات بسيطة، وإصابة واحدة متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص واحد بأزمة قلبية، ونفى سعادته ما تردد حول حدوث حالة وفاة بين المصابين، موضحا أنهم جميع تلقوا الإسعافات اللازمة على الفور في موقع الحادث، كما تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.

وقد تم صرفهم جميعا بعد التأكد من سلامتهم عدا حالتين إحداهما لامرأة حامل والأخرى لرجل مسن، وهما بخير ولكن فضلت المستشفى الإبقاء عليهما تحت الملاحظة لفترة وجيزة إضافية إمعانا في الحرص على سلامتهما.



> وقال سعادته إن تعاون كافة الجهات الممثلة في لجنة الأزمات والكوارث، والأداء المشرّف لرجال الدفاع المدني في التعامل مع الحريق أسهم في سرعة السيطرة عليه، حيث تم الدفع بأربع فرق كاملة تضم عددا كبيرا من سيارات الإطفاء عملت على منع انتشار الحريق وإخماد ألسنة اللهب التي امتدت بطول واجهة الفندق، كما نوّه سعادته بالتحرك السريع لفرق الإسعاف حيث هرعت إلى محيط الحريق سيارات الاسعاف كاملة التجهيز وقامت بتوفير الإسعافات الأولية للإصابات البسيطة جراء حالات التدافع في المكان الذي احتشد فيه الآلاف لمتابعة احتفالات العام الجديد في دبي والتي تعد من الأهم بين احتفالات مدن العالم الكبرى.



> إلى ذلك، بادرت حكومة دبي وفي استجابة سريعة للموقف- وبالتنسيق من خلال كافة الأجهزة المعنية - بتوفير البدائل الفورية لإقامة ضيوف دبي من نزلاء فندق "العنوان" الذين تم اخلاؤهم فور اندلاع الحريق حفاظاً على سلامتهم، حيث أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن توفير غرف فندقية بديلة لنزلاء الفندق وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضمان راحتهم.



> وإمعاناً في توفير كافة سبل الراحة لضيوف دبي ممن غادروا مقر إقامتهم في الفندق جرّاء الحريق، تم توفير مجموعة من الأرقام الهاتفية وخطاً ساخناً (+97144238870) لتوفير الدعم لجميع الضيوف والإجابة على كافة استفساراتهم وإطلاعهم على أية معلومات وتوفير أية خدمات قد يحتاجون إليها.



> كما فرضت قوات الأمن حرماً آمنا حول محيط الفندق لمنع اقتراب المارة للحفاظ على سلامتهم والحيلولة دون تعرض أي من رواد منطقة الاحتفال المجاورة للفندق لأي أذى جراء الحريق، وقامت بإرشاد المتواجدين في المكان حول الإجراءات المتبعة في مثل تلك المواقف الطارئة ضماناً لسلامتهم.



> وفور ورود أنباء الحريق، قام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بقيادة سعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب، بالتنسيق مع شرطة دبي والدفاع المدني في دبي وكافة الأجهزة المعنية، لجمع كافة المعلومات المتوافرة وإطلاع الإعلام والجمهور عليها بصورة لحظية عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بشكل فوري بتطورات جهود مكافحة الحريق وتأمين المكان والأماكن المحيطة والجمهور أولاً بأول.

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