صور| إنطلاق سيارات متنقلة تابعة لـ«التموين» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المحافظات

انطلقت اليوم الجمعة، في محافظات مصر،عشرات السيارات المتنقلة المحملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20% إلى 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى كون وجبتك بسعر مخفض يتراوح من 20 إلى 30 جنيه، حسب نوع الوجبه وذلك من 7 شركات للمجمعات الاستهلاكية وهي : الأهرام، والنيل، والإسكندرية، والمصرية لتجارة الجملة، والعامة لتجارة الجملة، والمصرية للحوم، والمصرية للاسماك، حيث تحمل لحوم ودواجن مجمدة وأسماك وسكر وأرز وزيوت وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها من السلع.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن قوافل السيارات تأتي في إطار توفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة والعمل علي إستقرار الاسعار مشيرا الي أن السيارات المتنقلة توجد حاليا اليوم بمناطق مختلفة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية و الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الاحمر والاقصر وأسوان وغيرها من المحافظات.