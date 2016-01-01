7 طرق طبيعية تساعدك على صحة قلبك.. أولها اضحك وخد نفسك عميق

يعانى البعض فى سن صغيرة من أمراض القلب، ويلجئون إلى الأدوية والعلميات الجراحية فى بعض الأحوال، ويدخلون فى دوامة الحياة الطبية التى لا تنتهى، وتتحول حياتهم إلى مجموعة من اللحظات المؤلمة.

الاحتفاظ بصحة قلبك هو المفتاح للتمتع بالحياة، ومع التقدم العلمى الذى يشهده الطب فى الوقت الحالى إلا أن هناك مجموعة من الطرق الطبيعية التى يمكن أن تساعدك على زيادة صحة قلبك، يقدمها الموقع الأمريكى "womansday" وهى:

السعادة..

الالتزام بنظام غذائى صحى..

خذ نفسًا عميقًا..

النوم أكثر..

الرياضة اليومية..

فحص ضغط دمك دائمًا..

مقايس الخصر..

>الابتسامة والضحك لا تطيل العمر فقط بل تزيد من نشاط كل عضو فى جسمك بما فيها القلب، وتعتبر طريقة سهلة يمكن القيام بها كل يوم دون الشعور بالملل عن طريق مشاهدة مقاطع كوميدية أو المزاح مع الأصدقاء.>أظهرت دراسة جديدة أن ما يقرب من 30% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناتجة عن أمراض القلب يمكن منعها بوجبات الطعام الصحية ولا يشترط هنا الطعام المسلوق والمشوى فقط، ولكن بإضافة البهارات والطعوم الطبيعية يمكنك الحصول على وجبات صحية ذات مذاق متجدد مع إضافة الخضروات والفواكه الطازجة.>يواجه الجميع حالة من التوتر اليومية سواء بسبب أحداث ومشكلات عائلية أو بسبب ضغوط العمل، وأثبتت العديد من الدراسات أن النفس العميق عند الشعور بالتوتر يقلل من استجابة الجسم للضغط النفسى وهو ما يجعلك تبعد عن أمراض القلب.>أظهرت الأبحاث أن النساء الذين ينامون أقل من 6 ساعات لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب فى سن صغيرة، فالاعتدال فى النوم يحميك من هذه الأمراض.>فقط 30 دقيقة يوميًا من الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجات أو السير والسباحة أو حتى الرقص يثير معدل ضربات القلب الخاص بك باستمرار لمدة 10 دقائق على الأقل فى وقت يمكن أن يكون لها تأثير على صحة قلبك، وأظهرت دراسة جديدة تؤكد أن 2000 خطوة يوميًا تقلل احتمال إصابتك بأمراض القلب.>هناك أجهزة يمكن استخدامها فى المنزل تقيس ضغط دمك بسهولة للاطمئنان على نفسك وفى حالة وجود مشكلة تستطيع الذهاب للطبيب سريعًا.>أكدت دراسات جديدة أن هناك ارتباطًا بين محيط الخصر ومشاكل القلب، ويفضل أن لا يزيد عن 35 بوصة بكثير.