إصابة 3 من قوات الشرطة العراقية فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد

>أصيب ثلاثة من قوات الشرطة العراقية اليوم الجمعة نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوبى العاصمة العراقية (بغداد).

وقال مصدر أمنى إن عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق فى منطقة "عرب جبور" فى الدورة جنوبى بغداد انفجرت خلال مرور دورية تابعة للشرطة العراقية، مما أسفر الإصابة الثلاث بأفراد الدورية.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.