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وزارة الداخلية السعودية تعلن عن ضبط إرهابى استهدف رجال الأمن

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وزارة الداخلية السعودية تعلن عن ضبط إرهابى استهدف رجال الأمن وزارة الداخلية السعودية تعلن عن ضبط إرهابى استهدف رجال الأمن

>تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المطلوبين للجهات الأمنية متورط فى عمليات إرهابية، منها استهداف رجال الأمن.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية - فى تصريحات اليوم - إنه "إلحاقا للبيان المعلن عن تعرض إحدى دوريات الأمن بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء أدائها لمهامها الميدانية بالقرب من أحد المواقع الزراعية بمدينة سيهات، ما نتج عنه استشهاد رجلى أمن، وكذلك تعرض
>إحدى دوريات المرور فى حى الخويلدية بمحافظة القطيف، لإطلاق نار كثيف من داخل منطقة زراعية مانتج عنه إصابة مساعد قائد دورية المرور، واثنين من المارة ( من الجنسية الهندية )، وسيارة أحد المواطنين؛ فقد تم فى إطار المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة القبض على المطلوب للجهات الأمنية مفيد بن أحمد حسن العمران، فى بلدة القديح، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه فى تلك الجرائم".

وأضاف أن المتهم شارك فى اختطاف أحد المواطنين ببلدة تاروت بمحافظة القطيف - شرق المملكة - تحت تهديد السلاح والاتجاه به إلى منطقة زراعية ببلدة العوامية والاعتداء عليه بالضرب وتصويره واطلاق النار عليه قبل الإلقاء به ببلدة القديح، مشيرا إلى أنه ضبِط بحوزة المتهم سلاح رشاش ومسدس ومخدر من مادة الحشيش و 15 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدرة.

وأكد أن رجال الأمن لن يتهاونوا فى متابعة وملاحقة المتورطين فى ارتكاب الأعمال الإرهابية والجرائم الجنائية لضبطهم.

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مصر 365

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