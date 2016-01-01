مواجهات عنيفة بين شاب وقوات الاحتلال غرب رام الله وإصابات فى مسيرة بعلين

>اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلى ببلدة الجانية غربى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط القرية، فيما أطلقت قنابل الغاز ما ينذر بوقوع إصابات.

وفى سياق آخر، أصيب العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق الشديد إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع فى مسيرة بلعين الأسبوعية المناوئة للاستيطان وجدار الضم والتوسع وإحياء للذكرى الـ 51 لانطلاقة حركة فتح والذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد المناضلة جواهر أبو رحمة فى قرية بلعين غرب مدينة رام الله.

وتسيطر قوات الاحتلال على محيط الجدار القديم والذى هدم عام 2011 بعد استمرار المقاومة الشعبية وإصرارها على هدمه ومنع جنود الاحتلال المواطنين من العبور إلى أرضهم الواقعة خلف الجدار القديم والجديد مما تسبب فى حدوث اشتباكات مع جنود الاحتلال.

وقد شارك فى المسيرة التى دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى بلعين أهالى بلعين ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب، رافيعن صور الشهيدة أبو رحمة وشعارات لاحياء الذكرى السنوية الـ 51 لانطلاقة حركة التحرير الوطنى "فتح".