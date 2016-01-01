مباحث الأحداث تضبط 1700 قضية اتجار بالبشر وتسول وتشغيل للأطفال خلال شهر

تمكن ضباط مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، من ضبط 1714 قضية متعلقة بجرائم الأحداث واستغلالهم وإفسادهم، بينها قضايا تسول وتشغيل وبيع للأطفال أمام المدارس.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير مباحث الأحداث، فى إطار تنفيذ خطة وزارة الداخلية بشأن تفعيل آليات مكافحة الجريمة بشتى صورها وكافة أشكالها، والعمل على ضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتفعيل تلك الخطة بوصفها ركيزة الاستقرار الأمنى إنفاذاً للقانون.

>