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أمن الأقصر يضبط "رفرف" تاجر مخدرات الحبيل وبحوزته 2 كيلو بانجو

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أمن الأقصر يضبط "رفرف" تاجر مخدرات الحبيل وبحوزته 2 كيلو بانجو أمن الأقصر يضبط "رفرف" تاجر مخدرات الحبيل وبحوزته 2 كيلو بانجو
تمكن الملازم أول أحمد عبد القوى معاون مباحث مركز شرطة الأقصر، لدى مروره لتفقد الحالة الأمنية بناحية الحبيل دائرة المركز، من ضبط "محمد.أ.م"، وشهرته "رفرف" 31 سنة، سبق اتهامه في عدة قضايا، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2 كيلوجرام تقريبًا ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته، يأتي ذلك في إطار الخطة الأمنية الموضوعه لمقاومة الجريمة سواء كانت بالمنع أو بالبحث وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة اسنا من ضبط "مصطفى.ح.ا" 45 سنة، وسبق إتهامه في عدة قضايا وبحوزته 13 قطعة من جوهر الأفيون المخدر، ومبلغ مالي قدره 1045 جنيهًا، وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

يأتي ذلك في إطار الخطة الأمنية الموضوعه لمقاومة الجريمة سواء كانت بالمنع أو بالبحث وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.

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مصر 365